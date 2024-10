Miks ei tõstatanud Allar Raja spordikohtu murekohti juba täitevkomitees? „Tundus, et see pole see koht“

Allar Raja, kuidas Mart Parind sinuni jõudis ja kuidas tänane pressiteade sündis?

Johanna Talihärm sportlaskomisjonist oli meie vahendaja. Ta ütles, et Mart Parindil oleks soov minu kui sportlaskomisjoni esindajaga rääkida asjadest, mis talle [spordikohtu dokumentides] silma jäid ja mida ta oma arvamusloos on ka peegeldanud. Ütlesin, et muidugi. Leidsime aja. Vaatasime need punktid koos üle. Jõudsime järeldusele, et see reeglistik peaks igal juhul piisavalt palju tähelepanu saama, et saada põhjalikumaid selgitusi, mis teeks asja must-valgelt selgeks. Tundus, et seda ei saa laste liiga kergekäeliselt sündida. Mitte, et seda oleks tehtud, aga küsimärke oli siiski liiga palju.