KOMMENTAAR | Mart Parind: loodava EOK spordikohtu alused on toored ja põhiseadusega vastuolus

Nii on spordikohtu ühe eesmärgina mainitud vaidluste ennetamist. Kuidas aga kohus saab vaidlusi ennetada, ei ole arusaadav, kuivõrd kohtud on rangelt reaktiivsed institutsioonid, mil pole proaktiivset omaalgatusõigust. Otse alarmeeriv on eelnõu punkt, mis tituleerib spordikohtu distsiplinaarorganiks (sic!). Loodetavasti on see kirjavahemärkide väärkohtlemisest tingitud aps, sest kohtu distsiplinaar- ehk karistusorganiks olemist ei tihata kõva häälega välja öelda isegi neis riikides, kus see nii päriselt on.

1. Küllap kõige vähetähtsam, ent siiski mitte tähtsusetu probleem on kiirustamise tundemärgid kõikjal üle paberite. Tekstis on üksjagu keele- ja kirjavigu, vastuolulisi sätteid ning terminoloogilist ebaselgust ja ebaühtlust.

Sisu kõrval saanuks parem olla ka protsess. Kaasamata jäeti EOK sportlaskomisjon, ehkki loodavad reeglid määravad ära, kus ja kuidas saavad sportlased oma õigusi kaitsta. Sellises ettevõtmises peaks sportlaste hääl ära kuulatud olema. Hea praktika olnuks kaasata ka laiemat avalikkust. Nimelt, EOK riigi spordi katusorganisatsioonina toimib de facto avaliku asutusena ja see eeldaks põhimõtteliste muudatuste puhul suuremat läbipaistvust. See võib olla tempot mõnevõrra aeglustav ja isegi tüütu, kuid lõppastmes siiski vajalik ja õigustatud.

Tegu on valdkonnale murrangulise arenguga, mis ei vääri pelga ääremärkuse rolli. Spordivaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vahekohus on mitmeil põhjusil hädavajalik, kuid õigustab end siiski vaid juhul, kui ta luuakse tugeva ja sõltumatuna ning asjaomane õigusraamistik on kompromissitult kvaliteetne.

3. Kolmas probleemide kategooria on sportlaste kui ilmselt peamiste spordikohtu „klientide“ majanduslike huvide tagaplaanile jäämine.

Täiskasvanud sportlane peab eelnõu järgi kaebuselt tasuma 2500 eurot lõivu. Võidu korral mõistetakse see küll välja vastaspoolelt, kuid nii mõnelegi võib see summa Eesti peost suhu elavas spordis olla oluline kohtusse pöördumise takistus. Spordikohus vajab küll funktsioneerimiseks raha, kuid ilmselt oleks võimalik finantseerimismudel üles ehitada ka teisiti. Võrdluseks: suurte rahade maailmas – riigihangetes – on kõrgeim võimalik riigilõivumäär 1280 eurot.

Mis ilmselt olulisem veel, eelnõu järgi ei pea vaidluse kaotaja hüvitama võitja advokaadikulusid. Problemaatiline – ja ka põhiseaduse vaatest küsitav – on see kahel põhjusel. Esiteks on spordikohtu jurisdiktsioon sportlasele faktiliselt sunduslik (alternatiivne „valik“ on sporditegemine maha jätta). Teiseks, üldjuhul vajab sportlane enda õiguste tõhusaks kaitseks advokaati – spordivaidlused on läinud väga keeruliseks. Seega suunab süsteem sportlase kohustuslikus korras kohtusse, kus tal on eelduslikult vaja advokaadi abi, aga seda ei hüvita talle keegi isegi mitte võidu korral.

On tõsi, et advokaadikulude kaotajalt väljamõistmisel oleks ka pahupool. See võib pelutada esitamast iseenesest arvestatava perspektiiviga kaebusi, sest hirm kaotuse ja sellega kaasneva rahalise koormuse ees võib osutuda suuremaks kui usk enda edusse. Kaotaja hüvitamiskohustusel on siiski moraalne õigustus – tal ei olnud õigus. Sellele, et võitja peab enda õiguste kaitsmisele peale maksma, on raske moraalset õigustust leida.

4. Suurima magnituudiga ebakohad eelnõus on vastuolud kohtupraktika ja õigusaktidega kuni põhiseaduseni välja.