DELFI VIDEO | Erki Nool: kindlasti ei hakata minu juhtimisel raha jagama selle järgi, kelle biitseps on aasta jooksul viis sentimeetrit kasvanud

Nool, kes kuulus EOK täitevkomiteesse aastatel 2008-2012 president Mart Siimanni ametiajal ja 2016-2020 Neinar Seli juhtimisel, kandideerib sel reedel toimuvatel EOK valimistel asepresidendiks nii Sõõrumaa kui ka Erich Teigamägi tiimis.

Sõõrumaa programmi järgi saaks Noole vastutusvaldkonnas tema valituks osutumise korral tipp- ja saavutussport.

„Olen üles seatud kahe presidendikandidaadi poolt. Ma ennast seepärast väga halvasti ei tunne, sest olin asepresidendiks üles seatud juba enne, kui mõlemad mehed mulle helistasid. Olen nõus nende tiimis ajama ühte ja sama asja,“ rääkis Nool Kalevi ujulas toimunud pressikonverentsil.

„Mulle tundub, et olümpiakomitee on tänasel hetkel pisut fookusest välja läinud. Nagu Urmas ka avakõnes ütles, läheb konkurents maailma areenil järjest tihedamaks. Ma arvan, et ka meie peame natuke tõsisemalt fokuseerima just tippspordi peale. Loomulikult ei saa ära unustada ka noorte- ja saavutussporti, aga kindlasti ei toimu minu juhtimisel raha jagamist suvalise monitoorimise põhimõttel, et see kelle biitseps on kahe aasta jooksul viis sentimeetrit kasvanud, see hakkab raha saama ja see, kes medali saab, sellele me ei anna,“ ütles Nool, viidates Kersti Kaljulaidi programmis tähtsal kohal olevale Team Estoniast eraldi seisvale andmepõhisele toetusmudelile.

„Nii, nagu me spordiinimestena oleme harjunud, on sport konkreetne numbriline tegevusvaldkond. Loomulikult on rahade jagamisel alati subjektiivusst olnud ning jääbki ja peabki olema. Kõik, kes me oleme tippsporti jälginud, suudame väga edukalt aru saada, kellel on ainest tippspordis läbi lüüa ja kellel mitte, olenemata vanusest.“

„Kaheksa aastat tagasi loodud tippspordikomisjoni struktuur on minu arvates õige. Kui õiglane see on, on iseküsimus. Kui lai ta peab olema, näitab elu,“ jätkas Nool.