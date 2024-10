EOK sportlaskomisjoni esimees Allar Raja: Eesti spordikohut ei tohi luua kiirustades ja küsitava kvaliteediga

„EOK täiskogu päevakorda on lisatud oluline punkt – spordikohtu loomine. Nõustun, et spordikohtu loomine oleks Eesti spordile murranguline ja vajalik samm, ent Mart Parindi, Advokaadibüroo NOVE advokaadi ja spordiõiguse spetsialisti arvamuslugu (loe siit) toob esile mitmed olulised puudused reeglites, sealhulgas võimalikud vastuolud põhiseadusega ja puudujäägid sportlaste põhiõiguste kaitses,“ selgitas Raja pressiteate vahendusel.

„Mart Parind pöördus minu poole, otsides mõttekaaslast seoses spordikohtu reeglitega, ja see viis meid arusaamisele, et eelnõu vajab veel tööd mitmetes olulistes aspektides. Samuti pean oluliseks, et dokumendi sisulise arengu osas annaksid oma panuse ka EOK presidendiks kandideerijad, et tagada tulevase spordikohtu õiglane käsitlus sportlaste jaoks,“ jätkas Raja.