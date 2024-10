„Nii ei tohiks olla!“ Spordikohtu teema tekitas EOK presidendikandidaatide seas tulise arutelu

Kaljulaidi hinnangul on EOK senised juhid teinud Spordikohtu loomeprotsessis suure vea. Kaljulaid viitas ka EOK sportlaskomisjoni esimehe Allar Raja sõnavõtule, kelle arvates vajavad EOK täiskogule suunatud Spordikohtu loomise dokumendid laiemat arutelu ja ülevaatamist, et tagada osapoolte (eriti sportlaste) õiguste igakülgne kaitse.

„Ma eeldan, et see [Spordikohtu loomine] ei lähe mitte ärakinnitamisele, vaid on korralikult läbi vaieldud, muuhulgas ka näiteks sportlaskomiteega. Juristidega konsulteerides on nad jõudnud järeldusele, et see dokument on sportlastele keeruliselt seeditav. Näiteks spordikohtu ette pääsemiseks, tuleb tasuda lõiv, mis on 2500 eurot. Samas kui kõige suuremate riigihangete vaidluste puhul on see pisut üle 1200 euro,“ kritiseeris Kaljulaid.

„Samuti on kahtlusi, et mõned Spordikohtu sätted on lausa põhiseadusega vastuolus. On ka probleeme, et meie nägemusel ei analüüsigi Spordikohus juhtumit ennast. Ehk sportlaskomiteel on tekkinud palju küsimusi, aga dokument on juba täitevkomitees. Nii ei tohiks olla!“ lisas ta.

Praegune EOK president Sõõrumaa aga selgitas, et Spordikohtu loomine ongi eelkõige sportlaste huvides ning täitevkomitee liikmetele on antud parandusettepanekuteks mitmeid võimalusi.

„Sportlased on vaidlejarahvas. Suuremad näited on sellised, kus kohtus on käidud üle kümne aasta. Paljude sportlaste karjäär on sellest tulenevalt rikkumisohus ja seetõttu alustamine umbes aasta tagasi protsessiga luua spordikohus, et menetlus oleks lühem, kiirem ja selgem. Ettevõtluses on selleks arbitraaž,“ sedastas Sõõrumaa.