Kuidas sündis loodava Eesti Spordikohtu reeglistik? Komisjoni kuulunud vandeadvokaat ja suusaliidu peasekretär vastavad kriitikale

11. oktoobril EOK täiskogule hääletamiseks pandev loodava Eesti Spordikohtu reeglistik on sattunud kriitika alla. Eile saatis advokaat Mart Parind, kes sel aastal esindanud nii käsipalliklubi HC Tallinn juhti Risto Leppa kui ka vehkleja Katrina Lehist, meediamajadele oma arvamusloo, milles ütleb, et antud „dokumentide pakett on veripunaselt toores, paiguti isegi põhiseadusega vastuolus“. „Eelnõu tänasel kujul „ärakoputamine“ oleks juriidiline fopaa ja tooks vajaduse teha kogu süsteemile esimese asjana kapitaalremont,“ lisab ta.