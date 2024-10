Spordikohut kritiseerinud advokaat Parind: eelnõu koostajad pole alaliitude osutatud kitsaskohtadega arvestanud

Mart Parind, kelle palvel ja miks te need dokumendid läbi töötasite?

Praegu töötasin ma need läbi puhtalt isiklikust professionaalsest huvist. Paar kuud, kui mitte juba pool aastat tagasi hindasin ma ühe Eesti spordialaliidu palvel spordikohtu loomise eelnõu esimest versiooni, mis oli oluliselt ahtakesem. Kui nüüd EOK liikmetele esitati see lõppversioon, mis läheb ka täiskogule hääletamisele, siis need materjalid lihtsalt jõudsid minuni. Võtsin need uuesti pureda isiklikust huvist.