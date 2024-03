Lehise treener Novosjolov olümpiapiletita jäämisest: võidab sportlane, kaotab treener

2021. aasta juulis Tokyos peetud olümpiamängudelt tõi epeevehkleja Katrina Lehis Eestile ainsa individuaalse medali – pronksi – ning vedas epeenaiskonna ankrunaisena võistkondlikult kullale. Kaks aastat ja seitse kuud hiljem on Nikolai Novosjolovi hoolealune küll Eesti edetabeli esinumber, kuid olümpiakohata. Individuaalne koht on olemas vaid Helen Nelis-Naukase õpilasel Nelli Differtil. Naiskond, kuhu Lehis keeruliste asjaolude tõttu praegu ei kuulu, saab olümpiapääsme vaid juhul, kui võidab järgmisel nädalal Hiina MK-etapi ning Ukraina, kes on Eesti põhikonkurent viimasele olümpiapiletile, jääb viiendast kohast tahapoole.