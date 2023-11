Heiti Hääl skandaalist Eesti vehklemises: kuidas spordis toetajatest vabaneda

Spordi toetajad on tegelikult metseenid, kes teevad seda sotsiaalsest vastutustundest, soovist panustada Eesti rahvusvahelisele tuntusele või isiklikust armastusest konkreetse spordiala vastu. Kindlasti ei tee me seda lootusest panustatud toetusest majanduslikku kasu lõigata.

Lõpetuseks ei saa kuidagi jätta kinnitamata, et Alexela on olnud juba aastaid enne Tokyot ning on ka edasi Katrina Lehise kui Eesti hetkel parima naisvehkleja ja tema treeneri Nikolai Novosjolovi selja taga ning katab vajadusel ka need kulud, mille Eesti Vehklemisliit EOK’lt saadud vahendite arvelt ebaseaduslikult ja pahatahtlikult kompenseerimata jätab.