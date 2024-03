Epeevehklemise MK-etapp Budapestis oli eelviimane, mis andis punkte individuaalsesse olümpiaedetabelisse, ning sisuliselt said asjad paika. Olukorda võib muuta vaid see, kui Eesti epeenaiskond Hiina MK võidab.

Reeglite järgi pääseb maailma edetabeli põhjal olümpiale kaks Euroopa vehklejat, kelle riik naiskonnavõistlusel ei osale. Juba Budapestis sai selgeks, et need on ungarlanna Anna Kun ja Differt, kes on kogunud piisavalt palju punkte ja kellest mööduda on võimatu.