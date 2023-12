Siim Sukles vehklemisskandaalist: kui nad on sellise otsuse teinud, siis tagasiteed pole

Katrina Lehise ja epeenaiskonna peatreeneri Kaido Kabermaa suhted läksid pahuksisse suve lõpus, kui treener pikaaegase koondise liikme vehklemist Nikolai Novasjolovi juhendamisel avalikult kritiseeris.

Lehis ja Novosjolov ei jätnud aga asja sinnapaika ning otsustasid sotsiaalmeedias Kaaberma kriitikale jõuliselt vastata.

Kõik viis selleni, et Lehis tegi avalduse, milles kritiseeris alaliidu juhtkonda ja teatas, et üritab Pariisi olümpiamängudele kvalifitseeruda individuaalselt. Teised naiskonna liikmed Nelli Differt, Irina Embrich, Kristina Kuusk ja Julia Beljajeva tegid omakorda avalduse, milles teatasid, et austavad Lehise soovi ja jätkavad eesmärkide püüdmist ilma temata.

Eesti vehklemisliidu presidendi Peeter Järvelaiu sõnul pole probleem aga üldsegi sportlastes. „Absoluutselt ei ole konflikti Kaaberma ja Lehise vahel. On olemas konflikt Lehise treeneri ja sponsorite vahel,“ selgitas Järvelaid ERR-ile.

Kuidas näeb olukorda Siim Sukles? „Kui nad on selle otsuse teinud, et üks ei osale võistkonnas ja võistkond läheb ise edasi, siis siin tegelikult tagasiteed ei ole,“ nentis Sukles. „Detsembri alguses oli viimane kohtumine, mis puudutas nende omavahelisi nii rahalisi suhteid kui ka natuke inimeste omavahelisi suhteid. Aga veel, meie soovitus väga paljudele on, et ei tasu polkat tantsida. Aeg-ajalt peab tegema jenkat – üks samm tagasi, et minna kaks sammu edasi.“

Kõigest hoolimata on vehklemisnaiskonnal tänu Vancouveri MK-etapi võidule teoreetiline võimalus veel Pariisi olümpiamängudele pääseda. Praegu on naiskond olümpia punktitabelis seitsmendal kohal. Et tõotatud maale jõuda, tuleb suure tõenäosusega kahe viimase MK-etapiga teha tasa 35-punktine vahe Ukrainaga.