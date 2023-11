Sisepinged lõõmavad endiselt. Katrina Lehis loobus Vancouveri MK-etapil naiskonnas vehklemisest

Pole saladus, et Lehise, tema treeneri Nikolai Novosjolovi ja koondise juhendaja Kaaberma suhted on viimastel kuudel olnud jäised. Hiljutisel Legnano MK-etapil oli Lehis eestlannadest parim, saades individuaalvõistlusel pronksmedali. Toonasesse naiskonda ta ei kuulunud ja see ka ei üllatanud teda. „Ma polnud sellega arvestanud, et ta [Kaaberma] mind võistkonda paneb, sest siiani on asjad lahendamata,“ rääkis Lehis toona Delfile.