TIPPHETKED JA FOTOD | Pärnu võitis Peep Pahvi tagasitulekumängus Keilat kindlalt

Võrreldes nädalavahetusega on Keila koosseisus toimunud aga oluline muudatus, sest vahetult enne avamängu sule sappa saanud Peep Pahv ennistati teisipäeval ametisse.

Pärnu abitreeneri Martin Müürsepa sõnul teeb Pahvi naasmine võõrustajate elu kindlasti keerulisemaks: „Viimsi mängu pealt on Keila kohta keeruline suuri järeldusi teha. Kevin Anthony Johnson ja Kristen Kasemets on meie hinnangul Keila kaks kõige olulisemat lüli, kuid esmalt peame keskenduma enda mänguplaanile. Keila viljeleb arvatavasti sama stiilil nagu eelmisel aastal. Peatreeneri naasmisest saadakse kindlasti tuhhi juurde ja ilmselt soovib kogu tiim anda endast nüüd 120%, et teda toetada!“