Peep Pahv jätkab Keila peatreenerina

Keila linnavalitsuses toimunud kohtumisel nentisid mõlemad osapooled, et senises tegutsemises on tehtud vigu. Peep Pahv tunnistas, et raha kogumine MTÜ Keila Basketi arveldusarvele oli viga. Tarmo Hein tunnistas omakorda, et kiirustas otsuse elluviimisega.

Peep Pahv ütles Delfile, et tema jaoks on süüdistused arusaamatud. „Meil oli kokkulepe, et uueks hooajaks eelarve koostamisel annab igaüks oma panuse. Keila linn, korvpallikool ja mina. Mina kogusingi sponsorlepingute järgi raha MTÜ arvele. Kui ma tahtsin seda klubile üle kanda, siis keelduti mulle arve tegemisest. See kõik oli tehtud selguse huvides, et kõik oleks näha, kas igaüks on oma osa andnud. Nüüd seisab see raha siiani arvel. Eks nüüd kannan need siis sponsoritele tagasi, need on arvel olemas,“ selgitas Pahv reedel olukorda.