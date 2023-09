DELFI VIDEO | Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein: minulgi on mingid punased jooned, kust üle minna ei saa

„Peep Pahv tunnistas oma viga. Sedamoodi, nagu need rahaasjad käisid, poleks tohtinud need minna. Vastavad kokkulepped said täna sõlmitud. Põhiline oli lahti siduda meeskonnajuhi ja peatreeneri ametikohad. Esmaspäeval toimuvad esimesed kohtumised, kus me need detailid läbi räägime,“ ütles Hein peale koosolekut Delfile ja Eesti Päevalehele.