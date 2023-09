DELFI VIDEO | Peatreeneriks ennistatud Peep Pahv: sündinud kokkulepe on mõistlik

Mõlemad tüli osapooled väitsid pressiteate vahendusel, et senises tegutsemises on tehtud vigu. Pahv tunnistas, et raha kogumine MTÜ Keila Basketi arveldusarvele oli viga. Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein tunnistas omakorda, et kiirustas otsuse elluviimisega.

„Ma arvan, et kokkulepe on mõistlik,“ sõnas Pahv vahetult pärast tänast koosistumist Delfile. „Kokkuleppe sisu on, et mina jätkan peatreenerina ja meeskonna majandamise mudel muutub. Need ongi põhiasjad.“