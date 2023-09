DELFI VIDEO | Keio Kuhi: tänane on võit Keilale ja võit korvpallile

Kuhi sõnul pole mõtet tagantjärele süüdlaseid otsida. „Mõlemad osapooled tunnistasid oma möödarääkimisi ja vigu, aga süüdlast pole mõtet otsida. Ainus süüdlane, mida ma ütlesin ka osapooltele, on see edu, mis nad on koos ellu kutsunud. Ühel hetkel selgus, et noorteüsteemist on välja kasvanud meistriliiga võimeline meeskond ja see tähanedab organisatoorselt hoopis teistsuguseid väljakutseid,“ sõnas Kuhi Delfile.

Alaliidu peasekretär on kindel, et tänasest kokkuleppest võidavad kõik osapooled. „Ma arvan, et see on võit korvpallile, see on võit Keilale, see on võit kõigile neile meestele.“