FOTOD | Keila täitus Peep Pahvi toetavate plakatitega

Keila Korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein teatas toona, et esindusmeeskonda vedanud Peep Pahvi leping lõpetati usalduse kaotuse tõttu. Sellest sai alguse omalaadne korvpallisõda, kus Hein ja Pahv on sotsiaalmeedias vedanud vägikaigast ning esitanud asjadest oma nägemuse.

Korvpalliliidu liigade ja võistluste juhi Henri Ausmaa sõnul üritavad nad uuel nädalal leida ala raputanud skandaalile lahendust. „See tuli reedel väga ootamatult, kuigi natuke oli teada, et klubis on mingi konflikt. Aga et see on nii tõsine... Kõigepealt üritasime aru saada, et mis toimub, ja nüüd oleme plaani seadnud. Proovime selle lahendada parimal moel. Uus nädal toob kindlasti mingeid läbirääkimisi,“ rääkis ta pühapäeval.