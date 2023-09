KUULA JA VAATA | Kuidas jõuti Keila korvpallitülis kompromissini? „Mehed ei nuta“ vahendas värskeid muljeid lepituskoosolekult

Kohtumise järel andis Keila linnavalitsus pressiteate vahendusel märku, et leiti kompromiss, mille tulemusena jätkab Pahv esindusmeeskonna peateeenerina ning viiakse ka meeskonna majandamine uutele alustele. Otse kohtumiselt stuudiosse saabunud Pahv, Jaan Martinson ja Tarmo Paju alustasid seega saatega täpsustatud andmetel kell 15.45.

- Päevad, mis ajasid segadusse ehk räägime selgeks: millised sündmused viisid Peebu vallandamiseni Keila peatreeneri kohalt ja millised on kõige värskemad arengud pärast äsjaseid kohtumisi? Räägime lahti taustad, räägime, kuidas tunneb end elu suurimasse emotsioonide-karusselli sattunud Peep. Räägib Peep, aga loomulikult ei hoia oma arvamust vaka all ka kaassaatejuhid!

- Audentese spordiklubi ei lase lahkunud kergejõustukutreeneritel ja nende õpilastel oma baasides treenida, vaid võttis uued üürnikud. Kelle poolel on tõde, kelle poolel õigus?

- Maadluse MM-il kaotas Epp Mäe avaringis, Heiki Nabi medalimatšini ei jõudnud, eestlastel jäid olümpiakohad teenimata. Kas olümpialootust on veel jäänud? Mis on juhtunud Epp Mäega? Kas esikaheksasse tulek tähendab, et Heiki Nabi võib veel kauemgi areenile jääda kui ainult olümpiatsükkel?