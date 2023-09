DELFI VIDEO | Keila peatreeneri kohusetäitja Evart: paljudel mängijatel on sügav side Peebuga ja seda ei saa pahaks panna

Seni meeskonda vedanud Peep Pahvi asemel juhendas Keila meeskonda 33-aastane abitreener Kristjan Evart. „Eks ta oli raske, sest viimastel päevadel on olnud palju muid asju. Mehed on mõelnud asjade peale ja vähe maganud, treening on viimane asi. Paljudel mängijatel on sügav side Peebuga ja kellelegi ei saa seda pahaks panna,“ lausus ta.