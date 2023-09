Reedel jõudis avalikkuse ette uudis, et Keila KK on kaks päeva enne hooaja algust vallandanud peatreener Peep Pahvi. Ühes sellega kadus ka klubilt nimisponsor. Praeguseks on Keila KK lubanud, et algav hooaeg tehakse täiega kaasa ning poolehoidjaid lubati rõõmustada ilusate võitudega. Samal ajal käib taustal ka töö, et Pahv ja Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein taas ühise laua taha saada.