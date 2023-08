Korvpalli MM-i F-grupp | Luka Doncic on kogu Sloveenia. Tartu fännide lemmik 37-aastaselt ikka platsil!

Sloveenia

Võtmemängijad: Luka Doncic (Dallas Mavericks, NBA). Sloveenia on ühemehetiimi kõige ilmekam näide. Ka Soome mäng on üles ehitatud Lauri Markkanenile, aga tulenevalt mängijatüübist on Doncici roll veelgi suurem. Sloveenia rünnakul otsustab Doncic sisuliselt kõike ja kui MM-il tehakse statistikat, kelle käes pall kõige enam on, paneks Doncic selle arvestuse pika puuga kinni. Sloveenide õnneks paistab 24-aastane ja 201 cm pikkune mängujuht olevat heas vormis ja ehk on ta õppinud mullusel EM-il tehtud veast, et enne tähtsaid mänge ei tasu kella viieni hommikul pidu panna. Nii juhtus väidetavalt enne veerandfinaali Poolaga, mille Sloveenia ootamatult mannetu esitusega kaotas. Nüüd on küsimus selles, kas MM-i teises pooles Sloveenial üldse tähtsaid kohtumisi on. Alagrupiloosiga neil vedas, aga vahegrupis tuleb neil veerandfinaali pääsemiseks ilmselt alistada kas Saksamaa või Austraalia.