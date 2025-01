Liivi viimasest stardist MK-etapil on möödas enam kui kuu ning kohe algamas EM. Kuidas vahepeal asjad kulgesid, milline on enesetunne ja kas medal tuleb, nagu kaks aastat tagasi?

„Muidu on kõik korras, aga pärast viimast MK-etappi toimunud Hispaania laagris alustasin ehk liiga vara liiga tugevate treeningutega,“ tõdes Liiv Delfile. „Tundsin end hästi, aga ilmselt seetõttu, et olin MK-etappidel Jaapanis ja Hiinas vaid võistlustele keskendunud ning naastes kohanesin ajavahega kiiresti. Hakkasin panema. Nüüd tunnen, et keha on väsinud ja vajab puhkust. Kuni reedeni, mil EM algab, võtangi aja maha – harjutan kergelt ja mõõdukalt – ning loodan, et õigel hetkel olen võitluseks valmis.“