Korvpalli MM-i C-alagrupp | Kas Antetokoúnmpota Kreeka suudab hammustada lennukat USA-d?

Ameerika Ühendriigid

Võtmemängijad: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jalen Brunson (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans). USA laseb MM-idel püünele varajastes kahekümnendates olevad NBA mängijad. 2010. aastal vedasid Derrick Rose, Russell Westbook ja Kevin Durant ning 2014. aastal Kyrie Irving, James Harden ja Steph Curry meeskonna kullale. Kuid viimasel MM-il neil nii ägedaid tähti polnud ning meeskond kaotas veerandfinaalis 79 : 89 Prantsusmaale. Mis oli ka loogiline, sest satsi algviisikus olid Joe Harris ja Myles Turner. Veidi isegi piinlik. Tänavune koondis näib jäävat nende kahe äärmuse vahele. USA alistas MM-i eel nii Hispaania, Kreeka kui ka Saksamaa, kuid need võidud tulid üle kivide ja kändude. Näiteks Saksamaa vastu olid ameeriklased veel kolmandal veerandil 16-ga kaotusseisus. Noores satsis tõusis suvel esile 22-aastane Anthony Edwards, kes pakkus mitu viske- ja pealtpanekukontserti. Kui 193 cm talent jätkab MM-il sama hooga, siis tõuseb ta turniiri suurimaks täheks. Kuid tagaliinis on taset ka Jalen Brunsonil ja Tyrese Haliburtonil (Indiana Pacers), väga tulemuslikult on seni tegutsenud ääred Mikal Bridges ja Cameron Johnson (mõlemad Brooklyn Nets). Küllap ka Brandon Ingram saab varsti jalad alla.