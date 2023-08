Korvpalli MM-i E-alagrupp | Soome vajab Lauri Markkaneni vägitegusid, aga nendestki võib väheks jääda

Saksamaa

Võtmemängijad: Dennis Schröder (Toronto Raptors, NBA), Franz Wagner (Orlando Magic, NBA), Daniel Theis (Indiana Pacers, NBA). Mõnel koondisel veab. Saksamaa liidrid sobivad platsil ideaalselt kokku ja nad ei jää üksteisele jalgu. 29-aastane Schröder on moodne mängujuht, kes suudab nii sööta kui ka skoorida, 21-aastane Wagner oskab äärel teha sisuliselt kõike ja 31-aastase Theisi ülesandeks on rünnakuid lõpetada ja lauapalle koristada. Kui kompotti lisada kõrgel tasemel rollimängijad Maodo Lo, Andreas Obsti, Isaac Bonga, Johannes Voigtmanni ja Moritz Wagneri näol, ei oskagi midagi enamat tahta. Loomulikult on Saksamaal suure riigina mõned puudujad, näiteks Schröderiga tülli läinud NBA-mees Maxi Kleber, aga sakslaste õnneks neil eesliinis kvaliteeti jagub. Eelmise aasta EM-il võitis Saksamaa sarnase koosseisuga pronksmedali ja poodiumikohta jahitakse ka nüüd. Kontollmängudes saadi Kanada vastu võit ja kaotus, paar päeva tagasi oldi lähedal ka USA alistamisele - Saksamaa läks 71:55 juhtima, aga lõpuks jäädi 91:99 alla.