Isa Kristjani jälgedes kõndiv Robert Kangur: papsiga on tulnud jutuks, et mul peaks söödunupu ära keelama

See söötude arv polnud juhus. Kui ülejäänud kolmel koondisel andsid edukamad noormehed turniiril keskmiselt 4 korvisöötu, siis Eesti koondise tagaliinis mänginud Kangur lausa 9. „See on tulnud kuidagi loomulikult, et mulle meeldib söötu jagada. Vahepeal on papsiga tulnud jutuks, et mul peaks selle söödunupu ära keelama, sest seda läheb paljuks. Ise saan ka sellest aru, aga see tuleb kuidagi loomulikult,“ lausus kohtumistes keskmiselt 9 punkti visanud mängujuht muigelsui.