Korvpalli MM-i D-alagrupp | Mitme põhitegijata Leedu panustab distsipliinile ja kirele

Egiptus

Võtmemängijad: Assem Marei (Changwon, Lõuna-Korea), Anas Mahmoud (Al Ittihad), Ehab Amin (Al Ahly). Viimase 28 aasta jooksul teist korda MM-ile pääsenud Egiptusel on peale kasvanud uus noor põlvkond, sest meeskonnas on mõni üksik üle 30-aastane mängija. Koondise vaieldamatu liider on siiski 31-aastane tsenter Marei, kes mõned hooajad tagasi oli Türgi meistriliiga kõige väärtuslikum mängija ja nüüd ajab raha kokku Aasias. Aga peale teda on tükk tühjust. Välja võiks veel tuua Aafrika meistrite liiga parim korvikütt Amini, aga suures plaanis paneb koosseis õlgu kehitama. Ohukoht on seegi, et meeskond murdis end läbi valiktsükli MM-ile, aga kahtedel viimastel Aafrika meistrivõistlustel pole nad seitsme parema sekka jõudnud.