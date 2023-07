Delfi palvel kommenteeris olukorda alaliidu peasekretär Aivar Paalberg. „Tipptasemel sportlased ja treenerid on avaliku elu tegelased ning kriitikat ikka tuleb. Küsimus on selles, kas kriitika viib paremate tulemusteni või mitte,“ arutles Paalberg. „Pigem on oluline kriitika ja kuidas sellele reageeritakse. Samal ajal oli ujumise MM-il tubli Eneli Jefimova, kelle treener (Henry Hein) andis ka hinnanguid, kuidas tehnika lagunes jne. Kui sellised asjad on ja ajakirjandus need suuruks puhub, siis võib nii minna.“