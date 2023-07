Järjekordne skandaal: Kaaberma kriitika šokeeris Lehist ja Novosjolovit. „Ennast ja oma inimesi ma nii solvata ei lase!“

„Ma ei tahaks kedagi välja tuua, kuid Lehise vehklemine pole enam vehklemise moodi. Saan aru, kui vorm on kehv, aga kui sa üldse ei tea, mida rajal teed... Ma ei mõista, kuidas saab üliandeka sportlase sellisesse seisu viia,“ vihjas Kaaberma treener Novosjolovi tehtud tööle.

Lehis ei näe võimalust, et Kaabermaga koostööd jätkata

„Eile ilmunud ajakirjanik Martinsoni artikkel ja Eesti naiskonna peatreener Kaido Kaaberma kommentaarid on pehmelt öeldes šokeerivad. Samas olles selle inimese käitumist ja tegusid näinud aastaid, ei tohiks olla. See artikkel ja tema kommentaarid, mida ma sealt lugesin.. Ma olen pehmelt öeldes üllatunud, et minu enda koondise peatreener üldse lubab endale selliseid kommentaare avalikult jagada,“ kirjutas Lehis.