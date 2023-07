Treener ei jäänud Jefimova MM-i kaheksanda kohaga rahule: see pole kindlasti aeg, mille Eneli pidanuks ujuma

„Tänavu on Eneli igal võistlusel kiiremini ujunud ja ju ta läks liiga närvi. Ta võinuks ujuda treeningute ja testide põhjal märksa kiiremini,“ rääkis Hein. „Ilmselt läks tal lõpus tehnika käest ära, sest soov seinani jõuda oli nii suur. Samas tundus eelnevalt, et finaal tuleb märksa kiirem. Aga vaid kulla võitnud Ruta Meilutyte oli kiire, kõik teised aeglased.“

„Ta on parandanud sel alal isiklikku rekordit tänavu kaks korda, täitnud olümpianormi ja jõudnud MM-i finaali, see on kõige olulisem,“ kinnitas Hein. „Nüüd, kui olümpia on tulemas, keskendumegi 100 m distantsile, kuid proovime ka 200 m rinnulis B-normi täita, et Eneli saaks Pariisis ka seda distantsi ujuda.“