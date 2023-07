Epeenaiste olümpialootus säilib MM-il põrumisest hoolimata. Ent mis on lahti Lehisega? Kaaberma: „Kuidas saab üliandeka sportlase sellisesse seisu viia?“

Niisiis on kõik veel võimalik, kuid see tähendaks alates Tallinna Mõõgast, mis avab hooaja, täielikku kordaminekut ehk järjepidevat veerandfinaali jõudmist ja vähemalt paaril korral poodiumile, kuid pigem kahe parema sekka mahtumist, nagu selgitas epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma. Paraku pole meie epeenaised olnud pärast Tokyo olümpiat MK-etappidel kordagi kolme hulgas ning tiitlivõistluste parim koht on kuues, kuigi vehklevad needsamad tüdrukud, kelle auhinnakapis särab peale olümpiakulla ka peotäis naiskondlikke tiitlimedaleid, nende seas kaks EM-i ja üks MM-i kuld.