Max Verstappen kommenteeris vormelimaailmas puhkenud rassismiskandaale: Jüri Vips väärib teist võimalust

„Ma arvan, et sõnad, mida kasutati, kuigi me elame teises kultuuriruumis kui siis, kui olime noored, on lubamatud. Aga ma olen Nelsoniga [Piquet] koos aega veetnud ja tean, et ta pole rassist. Ta on tegelikult väga lahe ja vaba olemisega mees. Ta rõhutas ka ise oma avalduses, mille ta tegi, et tema sõnakasutus oli vale,“ lausus hollandlane.

„Sõnad võivad vahel väga kergelt üle huulte tulla, ilma et mõtleks, kui tõsiselt võib see kedagi solvata või mõjutada. Ma tean Jürit ilmselt natuke rohkem kui tavaline inimene ning ta on tegelikult väga tore kutt. Ma arvan, et ta tõesti sai aru, et käitus valesti. See, mis ta ütles, ei olnud korrektne, kuid ma tõesti arvan, et ta vääriks teist võimalust. Usun, et inimesed väärivad teist võimalust, et õppida sellest, et käitusid valesti ning et minna ja näidata, et nad suudavad olla paremad inimesed või olla vähemalt rohkem haritud teadmaks, mida öelda,“ lisas Verstappen.