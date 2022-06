Vormelisõitja astus Vipsi kaitseks välja: oleme jõudnud olukorda, kus kaasvõistlejad peaksid muret avaldama

21-aastane Vips sattus skandaali möödunud nädala alguses, kui ta Twitchi otseülekandes arvutimängu mängides kasutas n-sõna ja kutsus roosat värvi mütsi „geide värviks.“ Red Bull teatas teisipäeva õhtul, et on oma varu- ja testisõitjaga koostöö lõpetanud.

Eestlase kodumeeskond Hitech on aga kinnitanud, et Vips saab hooaja lõpuni F2-s edasi võistelda.

Hitechi otsuse valguses tegid avaliku avalduse ka F2 sarja juhid, kes pidasid tiimi otsust üllatavaks. „Pärast hiljutist intsidenti Jüri Vipsiga rõhutab F2, et rassistlikku või diskrimineerivat keelekasutust ei tohi tolereerida mitte üheski keskkonnas. Hitech Grand Prix' otsus on üllatav ja mitte selline, mille meie oleksime teinud,“ teatas F2 pressiavaldusega.

„Teie oleksite ta pigem vallandanud, peksnud teda ja maa alla matnud... Ausalt, see asi on nüüd jõudnud olukorda, kus ma arvan, et meie kaasvõistlejad peaksime muret avaldama. See kutt on kohutava vea eest juba maksnud ja maksab edaspidigi, kuid ta väärib teist võimalust,“ sõnas Juncadella Vipsi kaitseks.