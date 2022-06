Vormel 1 asjatundjad: rassismiskandaal ei saa Vipsi karjäärile saatuslikuks

Ositi on Red Bulli Vipsiga käitumine üllatav, sest viis hooaega tagasi palkasid nad oma programmi Dan Ticktumi, kes oli mõni aasta varem saanud pika võistluskeelu vastase sihiliku rajalt väljasurumise eest. Samuti jäi muretult ametisse konkurenti mongoliks nimetanud Max Verstappen. Klaari meelest teeb see Vipsiga juhtunu kummaliseks. „Red Bull pole käitunud järjekindlalt. Verstappen solvas isiklikult konkurenti ja hiljem polnud nõus vabandama. Dicktum sõitis konkurendi välja ja ohustas tema tervist. Kas Vipsi tegu on kuidagigi samaväärne? Ei ole ju! Ta kasutas omavahelises suhtluses küll halba väljendit, aga ei solvanud isiklikult kedagi. Aga sellises maailmas me praegu elame,“ räägib ta.

Nii Klaar kui ka temaga koos vormel 1 ülekandeid kommenteeriv Vabamäe tõdevad, et Vipsi juhtum pole esimene ega viimane, kui andekas võidusõitja visatakse üle huulte lipsanud sõnade pärast mõnest tiimist välja. Liiatigi on skandaalid autospordi osa.

Eesti vormel 1 asjatundjate Tarmo Klaari ja Toomas Vabamäe väitel näitab lähiajalugu, et sellised skandaalid unustatakse ja sõitjate karjäärile need saatuslikuks ei saa. „Minu jaoks on toimuv täiesti naeruväärne,“ ütleb Klaar. „Olles ise Vipsiga kokku puutunud – ta on üliviisakas, tore ja südamlik poiss. Sellise inimese tühistamine on käsiteldamatu. Esiteks peame lootma, et tema toetajad ei kuku ära. Kuid võidusõiduringkondades teatakse, kellega on tegu. Head tehnilist tagasisidet andev Jüri on noor ja kiire sõitja – selline mees on varandus igale tipptiimile. Iseasi, kas enam saab rääkida vormel 1 sarjast. Tema perspektiiv oleneb sellest, kui kaua vahtu üles klopitakse, aga lõpuks vaibub iga asi.“

Vabamäe arvates võib Red Bulli käigust mõneti aru saada. „Maailmas on väga palju võidusõidutiime, aga Red Bull on limonaadifirma, mis tahab oma tooteid maakeral kõigile müüa. See on oluline vahe. Võime Eestis arutada, kas mingi sõna on halva maiguga või mitte. Aga tema oli ingliskeelses keskkonnas, kus on teised reeglid. Vips pole esimene ega kindlasti ka viimane libastuja,“ selgitab Vabamäe.

Vipsi juhtumi puhul on esimene küsimus, mida otsustab tema vormel 2 sarja tööandja Hitech. Klaari väitel on see eelkõige oluline sõitja võitlusvaimule. „Praegu ta lasti maha, sealt väljaviskamisega poodaks ka laip üles. See oleks vaimselt liig mis liig. Aga loodan, et Hitech võtab asja mõistusega,“ märgib Klaar. „Teisalt, kui vaadata vormelimaailma loogikat, siis kuldreegli põhjal peaksid sa olema oma F2 teisel aastal, nagu praegu on käsil Vipsil, tegija ja siis liigutakse sageli mujale edasi.“

Teist vääratust Vips andeks ei saa

Tekkinud skandaali valguses vähenes Vipsi võimalus vormel 1 sarja jõuda nullilähedaseks. Teisalt oli see järgmise aasta perspektiivis niigi kasin, sest Red Bullis ja nende sõsartiimis AlphaTauris juhtidele vabu kohti polnud.

Seega olnuks niigi loogiline mõnda muusse sarja üle minna, kuid Vabamäe sõnul on nende toimimisloogika erisugune. „Vormel E-s on näiteks ainult autotootjad, mistõttu palgatakse sõitjaid nende kiiruse ja võimete põhjal. Teisalt on seal tänu sellele turunduse osakaal väga oluline, mistõttu vaadatakse sarnaseid skandaale teravama pilguga. Kereautode võistlustel on omakorda eravõistkonnad, kus marketingi mõju on väiksem. Eks ta ilma Red Bulli toeta pea edaspidi olema õigel ajal õiges kohas. Ticktum ähvardas kaks aastat tagasi raadiosides taas konkurenti välja rammida, aga sõidab edasi vormel E sarjas. Larson võistleb. Elu on näidanud, et skandaalid pole suured takistused,“ arutleb Vabamäe.

Lähiajalugu ja terve mõistus ütlevad, et kiired võidusõitjad saavad esimese eksimuse andeks. Kuid teisalt on ilmne, et teist samasugust libastumist Vips enam lubada ei saa. „Lõppkokkuvõttes oli see mänguhoos tulnud sõnavääratus. Paljude tiimide eesotsas peaksid olema siiski mõistusega inimesed, kes saavad sellest aru,“ ütleb Klaar. „Kuid edaspidi peab Vips olema väga tähelepanelik. Eeldatavasti tuleb provokatsioone ja lääne kollane ajakirjandus üritab teda torkida. Jüri peab käituma targalt, aga ta pole veel nii suur staar, keda meedia viitsiks lõputult jahtida.“