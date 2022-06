F1-sari mõistis Putinit kiitnud Ecclestone`i avalduse teravalt hukka

F1 sari tegi Ecclestone`i ITV-e antud kommentaaride peale omapoolse avalduse, kus seisab: „Bernie Ecclestone`i kommentaarid esindavad tema isiklikke vaateid ja on väga teravas vastuolus meie spordi kaasaegsete väärtusega.“

Samuti teatas Ecclestone telekanalile ITV, et Lewis Hamilton ei oleks pidanud Nelson Piquet` rassistlikule kommentaarile reageerima ja sellest „mööda vaatama“.

„Inimesed räägivad erinevaid asju ja nad räägivad inimestest, kes juhtuvad olema veidi ülekaalulised või veidi alamõõdulised nagu mina. Olen üsna kindel, et selle kohta on märkusi tehtud. Kui ma oleksin seda pealt kuulnud, siis ma oleksin sellega ilma suuremate probleemideta hakkama saanud,“ sõnas Ecclestone, lisades, et ka Hamilton võiks kriitikast üle olla.