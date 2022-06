Ecclestone kiitis Putinit taevani: „Viskuksin ta kaitsmiseks kuuli ette, sest ta on esmaklassiline inimene.“

91-aastane Ecclestone rääkis ITV hommikusaates, et peab Venemaa riigipead oma heaks sõbraks: „Viskuksin ta kaitsmiseks kuuli ette, sest ta on esmaklassiline inimene. Putin arvas, et see mida ta teeb on venelaste jaoks parim. Ta on ärimees ja teeb kahjuks aeg-ajalt vigu nagu ka mina. Aga kui eksid, siis pead tegema kõik, et sellest kuidagi välja tulla.“

Miljardärist ärimehe sõnul võib konflikti jätkumises pidada peamiseks süüdlaseks Ukraina president Zelenskõid: „Ma usun, et ta oli varasemalt koomik ja soovib seda ametit jätkata. Kui Zelenskõi oleks rohkem vaeva näinud, et Putiniga rääkida, siis ma usun, et Putin oleks ilmselt midagi ette võtnud, sest ta on mõistlik inimene. Ma olen päris kindel, et kui Ukraina oleks tahtnud, siis oleksid nad sellest supist ammu pääsenud.“

Hiljutine sõnavõtt pole aga sugugi mitte esimene kord, kui Ecclestone on asunud varmalt Venemaa presidenti kaitsma. „Putin on hea mees. Ta pole kunagi teinud midagi, mis ei oleks inimestele hea,“ rääkis ta 2019. aastal The Times'ile antud intervjuus.

„Soovin, et ta juhiks Euroopat. Meil pole hetkel kedagi, seega võivad asjad hullemaks minna,“ lisas inglane, kinnitades, et talle meeldivad diktaatorid: „Ma ei toeta demokraatiat, vajame diktaatorit. Diktaatorina võite öelda, et ma teen nüüd seda. Demokraatias asjad lahustuvad.“.

Toona kiitis Ecclestone heaks ka Putini sissetungi Krimmi, väites, et president tegi seda ainult selleks, et „Venemaa taas kokku tuua“.