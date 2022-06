Rassismiskandaali sattunud kolmekordne F1 maailmameister vabandas, aga eitas rassistlikku käitumist

Piquet esines skandaalse jutuga tegelikult mullu novembris, kuid paar päeva tagasi tõmmati see meedias üle kogu maailma päevavalgele. Piquet andis mullu novembris intervjuu ajakirjanikule Ricardo Oliveira, kus analüüsiti muu hulgas 2021. aasta Briti GP-d. Toonane etapp pälvis palju tähelepanu, sest Lewis Hamilton ja Max Verstappen põrkasid omavahel kokku, mille tagajärjel sõitis hollandlane vormeliga suurel kiirusel rajapiiretesse ja viidi haiglasse kontrolli.

Mitmed rahvusvahelised väljaanded vahendavad, et toonast olukorda analüüsides kutsus Piquet intervjuus Hamiltoni „väikeseks neegriks“. CBC toob välja, et Piquet kasutas portugali keeles sõna „neguinho“, mis ümbertõlgituna tähendab „väikest mustanahalist poissi“. BBC teatel lisas Piquet, kelle tütar Kelly on Verstappeni elukaaslane, et toonane kokkupõrge oli „nali“ ja Hamiltonil „vedas“, et ainult Verstappen seina sõitis.

Nii F1 sari, rahvusvaheline autoliit (FIA) kui ka Mercedes mõistsid rassistliku sõnavõtu hukka. Kolmapäeval tegi omapoolse avalduse ka Piquet.

„Tahaksin selgitada olukorda seoses kommentaariga, mille andsin eelmisel aastal ühes intervjuus. See, mida ütlesin, polnud läbimõeldud ja ma ei kaitse seda. Küll aga selgitan, et minu poolt kasutatud terminit on Brasiilias portugali keeles kasutatud ajalooliselt kui sünonüümi, millega viidatakse „mehele“ või „inimesele“. Ma ei soovinud kedagi solvata,“ vahendas The Guardian Piquet' avaldust.

„Ma ei kasutaks kunagi seda sõna, milles on osad mind süüdistanud. Mõistan tugevalt hukka kõik viited, et mina kasutasin sellist sõna, et kedagi nahavärvi pärast halvustada,“ jätkas Piquet. „Vabandan kõigi ees, keda see mõjutas. Eriti Lewise ees, kes on suurepärane sõitja. Osades portaalides ja sotsiaalmeedias leviv tõlge [tema sõnavõtust] polnud täpne. Diskrimineerimisel pole kohta ei F1-s ega ühiskonnas.“