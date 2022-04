Žalgirise fännid korraldasid Euroliiga trahvi tasumiseks korjanduse, pool summat on juba koos

Kaunasesse reisinud Crvena zvezda fännid lasid sõjavastase aktsiooni ajal vilet ning Žalgirise fännid võtsid üles laulujoru sõnadega "Putin h**lo". Hiljem skandeeris Žalgirise fännitribüün veel "F**k you, Serbia", "Serblased on venelaste ***sid" ning lehvitasid NATO lippu.

"Meie väärtused on selged: kuniks me Euroliigas oleme, tuletame me valjult kogu Euroopale meelde, et me seisame Ukraina taga ega tolereeri neid, kes venelastega käest kinni käivad. Slava Ukraini!" seisab Green White Boysi Facebooki lehel.