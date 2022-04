Pljuštšenko propagandaüritusel sai Venemaa noor sportlane tõsiselt vigastada, olümpiavõitja probleemi ei näe

Vladimir Putini tuline toetaja Jevgeni Pljuštšenko korraldab Venemaal iluuisusõusid, et aidata Venemaa iluuisutajaid, kes Ukraina sõja tõttu ei saa osaleda rahvusvahelistel võistlustel. Nüüd on tulnud ilmsiks, et tuuri korralduslik pool jätab kõvasti soovida.