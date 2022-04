Jelena Välbe ukrainlastest: osa neist inimestest põgeneb Euroopasse, kuid nad ei ole vaesed põgenikud

Kolme Põhjamaa suusaliidu juhid on vihale ajanud Välbe avaldused Ukraina sõja kohta. Venelanna on kasutanud oma riigi presidendi Vladimir Putini natsipropagandat ega ole Venemaa agressiooni mingilgi moel hukka mõistnud.

"Selge on see, et natsismi ei tohiks sellisena eksisteerida, aga nüüd on Pandora laegas avatud. Osa neist inimestest [ukrainlastest] põgeneb Euroopasse ning nad ei ole kuidagi vaesed põgenikud – nad näitavad oma tõelist olemust," ütles Välbe hiljuti portaalile Championat.