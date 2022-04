Itaalia aasta treeneriks valiti Ukraina tippklubi juhendaja

"See on prestiižne auhind, mis teeb mind rasketel aegadel väga õnnelikuks. Mul on suur au esindada Itaaliat välismaal ja ma loodan, et olen suutnud näidata oma professionaalsust, solidaarsust ja omakasupüüdmatust, mis on meie riiki alati iseloomustanud," kommenteeris 42-aastane De Zerbi.