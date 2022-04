Jelena Välbe vihastas Soome suusajuhi peale: rääkigu, mida tahavad!

Kuigi FIS on keelustanud Venemaa ja Valgevene sportlastel rahvusvahelistel võistlustel osalemise, ei takista see Venemaa suusaliidu juhil Jelena Välbel alaliidu juhtorganisse kandideerimist.

FIS andis eelmise nädala lõpus teada, et Välbe on üks nendest, kes kuulub FISi juhatuse valimistel kandidaatite hulka. FISi nõukogus on Välbe olnud alates möödunud aasta suvest.