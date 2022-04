Itaalia jalgpalliametnik: minu missioon on rääkida eurooplastele, mis Ukrainas toimub

"Kui su sõber on haige, lähed talle kohe külla. Ukrainasse tulla ja teid [ukrainlasi] selles sõjas toetada on vähim, mida ma teha saan. Kui te ei ela Ukrainas, on teil raske ette kujutada kogu selle tragöödia ulatust, mida sõda siin on teinud," rääkis Baranca, vahendab Sport.ua.