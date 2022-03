Üheksa aastat pärast esimese punkti teenimist sai Ilvesest maailma viies kahevõistleja, kui vaadata MK-hooaja lõppseisu. Kaks korda poodiumil, kümme korda esikümnes... Temast paremad on olnud teiste kohtadega vaid kolleeg Allar Levandi ja suusataja Kristina Šmigun. Isegi murdmaamehed Jaak Mae ja Andrus Veerpalu on kuuenda ja seitsmenda kohaga Ilvesest tagapool. Jah, kõigil teistel eelpoolmainituil on olemas tiitlimedalid, aga Ilvese võimaluse Pekingi olümpial röövis koroonahaigus.