KUULA | Alvar Johannes Alev: Colorado ülikool, edusammud Norras ja Trondheimi MM 2025

Alev selgitab ja räägib. Koht 20 hulgas ei ole tulnud õunte pealt, vaid selle taga on testide tulemused ning võrdlusbaas. Norra treenerite sõnul võiks viljade noppimise aeg kätte jõuda 2025. aasta Trondheimi maailmameistrivõistlustel ja 2026. aasta taliolümpial. Sinnamaani tuleks sihikindlat tööd jätkata, potentsiaali on eesti mehes peidus kõvasti. Alev on treeneritega päri, käesoleval hooajal õnnestus keskmist taset paarikümne koha võrra kõrgemale upitada, reserve on veel.