Tulega mänginud Võru Barrus läks poolfinaali Pärnu vastu juhtima

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp oli meeskonna häälestatusega väga rahul. „See tunne, et ükskõik, mis see seis on, nad ei murra ära meid. Täna oli selline tunne ka rasketel hetkedel. Oleme läinud enesekindlamaks, kui varasemalt jäi frustratsioon meiega pikalt kaasa käima, siis täna suutsime sellest üle saada. Ju me kasvame ka võistkonnana. Täna oli mõlemalt poolt väga hea rünnakumäng ja Renee Teppan on jõudnud väga heasse vormi. Eks saab nüüd näha, mis nad järgmiseks mänguks välja mõtlevad.“