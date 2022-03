KUULA | Kristjan Ilves: Kui olümpial hakati lohutama, et kõik on hästi, läks käsi rusikasse

See, mis juhtus Ilvesega Pekingi olümpial, on teada kõigil spordisõpradel. Aga see teadmine on vaid jäämäe ülemine tipp. Tunded, mis spordimeest keerulistel hetkedel karantiinihotellis valdasid, on hoopis sügavama haavajoonega. Need on hingesopis olemas siiamaani, ja mine tea, võib-olla jäävad sinna veel pikkadeks aastateks. Mõistagi oli juhtunut ebamaiselt raske seedida, ihu iga rakk andis tunda, et jama on totaalne.

„Mul oli psühholoog olümpial kaasas, aga ütlesin talle esimestel päevadel ausalt, et ei taha rääkida. Mul ei olnud vaja kedagi, kes tuleks ja ütleks mulle, et elu läheb edasi ja kõik on hästi,“ kirjeldab Ilves olümpial üle elatut. „Karantiinihotellis olles tundsin, et nende peale kes tahtsid positiivset nooti anda, läks käsi lihtsalt rusikasse. Ära tule ütlema, et kõik on hästi – ei ole ju kuidagi hästi. Pigem oli see parem, kui öeldi, et praegu on halvasti, ela üle ja elu läheb edasi. See oli palju parem. Positiivne noot ajas mind tol hetkel kõige rohkem närvi.“