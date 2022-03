Moskva CSKA president on kindel, et klubil Euroliigasse tänavu enam asja pole

Pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse otsustasid Euroliiga juhid, et Venemaa klubide osalemine Euroliigas ja EuroCupil on ajutiselt peatatud. Uueks tähtajaks määrati 21. märts – kui selleks ajaks pole sõda vaibunud, tühistatakse kõik Venemaa klubide osalusel peetavad mängud ja edasi minnakse ilma CSKA, Peterburi Zeniti ja Kaasani Unicsita.

Teatavasti on Vene väed tänase päevani jätkanud julma sõjalist sissetungi Ukrainasse. Nii tundub pea võimatu, et Venemaa klubid Euroliigas jätkaksid.

"Tean vastust, mille saame. Usun, et kõik teavad," rääkis Vatutin TASS-i vahendusel. "Mul oleks hea meel, kui eksiksin ja luban luua šampust, kui peaks tulema üllatav otsus. Raske on ette kujutada, et Vene klubid saaksid hooajaga jätkata. Seda mitte ainult poliitika, vaid ka logistiliste probleemide tõttu," lisas ta.