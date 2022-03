Venemaale naasnud Poola korvpallitäht saab kodumaal kõva kriitikat: kahju, et ta on meie koondise kapten

"Ponitka on alati olnud individualist. Ta on alati kõndinud mööda oma teed (vahel on see olnud hea, vahel halb). Ta on mõelnud ainult endale. Seega ei ole minu jaoks selles loos suurt šokki," kirjutas Gortat Twitteris.

"Kahju, et ta on meie koondise kapten. Tundub, et paljude inimeste arvates oleks otsus pidanud olema teine. Tuleb meenutada, et kapteni käepaela andis talle president. Kaptenina saab ta nüüd topeltkoguse kriitikat," lisas ta.

Poola ajakirjanik Tomasz Sobiech kirjutas portaalis Polski Kosz, et kuigi Zenit võis Ponitkale esitada rahalises mõttes väga karmi nõudmise, ei saa korvpallurit ohvriks pidada.

Poola meedia andmetel kehtib 28-aastase Ponitka leping Zenitiga 2024. aastani ja lahkumise korral oleks tal tulnud zlottides tasuda seitsmekohaline trahv. Eurodes tähendab see summat üle 200 000.

"Ponitka on Euroopa korvpallis kõva nimi. Tal ei ole selg vastu seina, tal ei ole vaja oma karjääri nimel riskida. Ta on teenitult saanud väga jõukaks meheks. Ta ei läinud Zenitisse tagasi selleks, et "laenu maksta" või "peret toita"," kirjutas Sobiech ja viitas, et Ponitkal poleks uue ja tulusa töökoha leidmisega mingeid probleeme.

"Kas keeldumine Zeniti eest mängimast oleks tõesti suur risk olnud?" küsis žurnalist. "Jälgides, mis toimub FIBA-s ja mida agendid teha suudavad, järeldan, et pole lepingut, mida ei saa muuta või katkestada. Kui ta oleks keeldunud Venemaal edasi mängimisest, oleks temast saanud Poolas kangelane."

Ajakirjanik oli samal meelel Gortatiga, kes peab Ponitkat individualistiks.

"Pole mingit kahtlust, et Mateusz on individualist. Ta on tüübilt mässaja ja vastuvoolu ujuja. Mind ei üllata, kui ta teeb otsuse, mis on vastuolus laialt levinud hoiakuga. Ja ta isegi ei muretse selle pärast. Ta teab väga hästi, milliseid kuritegusid Venemaa praegu Ukrainas teeb ja kuidas Venemaad maailmas kujutatakse. Ta pidi teadma, et Zenitisse naasmine ja vihatud Moskva CSKA vastu mängimine toob Poolas kaasa negatiivseid reaktsioone," märkis Sobiech.

Ponitka noorem vend Marcel teenis enne sõda leiba samuti Venemaal. Ta lahkus Permi Parmast kiirelt ja sel nädalal sõlmis ta lepingu Saksamaa klubi Frankfurdi Skylinersiga.