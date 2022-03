Eksperdid: Venemaa koondislased jäävad sõja tõttu pikkadeks aastateks suurest spordist eemale

"Kui keegi suudab Vladimir Putini homme võimult kõrvaldada, muutub seis kohe. Aga pigem tuleb valmis olla, et Venemaa jääb spordist pikaks ajaks kõrvale," ütles Rootsi Lundi ülikooli Venemaa-ekspert Klas-Göran Karlsson ajalehele Aftonbladet.

"Kui tuleb maailmasõda, pole nagunii sporti. Aga kui räägime puhtalt Ukrainas toimuvast sõjast, arvan, et läheb veel aastaid kuni asi normaliseerub. Võib-olla isegi terve kümnend. Putin võib võimule jääda 2034. aastani," lisas ta.

Soome ajaloolane ja politoloog Markku Jokisipilä ei usu, et Putin suudab nii võimu enda käes hoida, aga tema vaated on Karlssonile sarnased.

Tema sõnul tuleks sport puhastada igasugustest sidemetest Venemaaga. Mitmed venelased on alaliitudes jäänud siiamaani kõrgetele positsioonidele.

"Kui rahvusvaheline sport tahab olla tõsiseltvõetav, on Putiniga ühe laua taga istumine välistatud. Venemaal on sport ja poliitika nii tihedalt seotud, et seal riigis pole spordil mingit autonoomiat. Halvimal juhul võib Venemaa sporti oodata pikk paus. Aga vahel tulebki asju nullist üles ehitama hakata," lausus Jokisipilä.